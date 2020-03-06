Пекин, , 09:00 — REGNUM Бывший председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма направит в Южную Корею один миллион медицинских масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный аккаунт Фонда Джека Ма в Weibo.

В социальной сети представители фонда разместили фотографию масок, находящихся на складе с подписью о скорой отправке масок в Южную Корею.

«Когда нам было тяжело, Южная Корея направила в Китай предметы, в которых страна нуждалась. Поэтому мы хотим отплатить ей тем же. Мы надеемся, что ситуация в Южной Корее стабилизируется в ближайшее время», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что Фонд Джека Ма также отправил один миллион масок в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 518 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 6 284 человек.

Читайте также: Число заболевших COVID-19 в Южной Корее превысило 6 тысяч человек