Москва, , 08:49 — REGNUM Специалисты Роскачества в преддверии Международного женского дня дали рекомендации по выбору цветов. Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что лучше отказаться от приобретения готовых букетов и корзин, а выбрать цветы самому или попросить составить композицию при вас.

«Раскрытые цветы — это красиво, но недолговечно. Поэтому отдайте предпочтение полураспустившимся цветам с бутонами. Оптимальный вариант — раскрытые вперемешку с бутонами», — посоветовали в Роскачестве.

По словам экспертов, бутоны не должны быть желтоватыми, у полураспустившихся цветов не должно быть пыльцы на тычинках. Чтобы проверить букет на свежесть, необходимо слегка аккуратно отогнуть лепесток в сторону — он должен сразу вернуться в исходное положение.

Также необходимо обратить внимание на стебли — они должны быть мясистыми, упругими и без внешних повреждений, а срез должен быть светлым и влажным.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около половины женщин в России (47%) ждут и хотят получить 8 Марта цветы (в 2011 году — 36%).

Для трети женщин (31%) самый желаемый подарок — туристическая путёвка (в 2019 году — 38%). Хотят, чтобы подарили билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане 25% женщин, ювелирные украшения — 17%.

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