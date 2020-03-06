Москва, , 08:46 — REGNUM Довольны организацией вывоза мусора в своём регионе 48% жителей России. 40% расценивают ситуацию как удовлетворительную, 9% — как плохую, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Самые частые проблемы с мусором — переполненные контейнеры и его несвоевременный вывоз (13%), мусор не сортируют, всё сваливается в одну кучу (4%).

Также не хватает контейнеров и баков (3%), высокие тарифы на вывоз мусора (3%), грязь у контейнеров 3%), мусорные свалки (2%). При этом 68% опрошенных заявили, что нет никаких проблем с вывозом мусора.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 23 февраля 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый третий житель Москвы не сортирует раздельно мусор, но планирует начать в ближайшее время (33%).

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