Санкт-Петербург, , 08:43 — REGNUM По состоянию на утро 6 марта в Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина проверяют на коронавирус 64 человека. Об этом ИА REGNUM рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга.

По данным на 7:30 утра пятницы, в больницу Боткина госпитализированы 64 пациента с признаками ОРВИ.

«Все они вернулись из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран» , — пояснила собеседница агентства.

Напомним, 5 марта в Петербурге подтвердили первый случай коронавирусной инфекции. Заболел студент из Италии.