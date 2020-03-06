Москва, , 08:39 — REGNUM Семья и дети являются основным жизненным приоритетом практически половины российских женщин. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ.

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Солгасно исследованию, забота о семье и близких и домашние обязанности являются главной ценностью в жизни для 45% опрошенных жительниц России, сообщает RT. Практически четверть респонденток предпочитают посвящать себя работе (24%). Большую часть усилий на хобби и увлечения тратят 10% женщин.

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Также отмечается, что именно на женщинах в большинстве случаев лежит основная ответственность за ведение домашнего хозяйства. Уборкой, готовкой, стиркой и глажкой белья в течение недели занимаются свыше 70% представительниц прекрасного пола.

Добавим, что опрос проводился среди 1,6 тыс. женщин России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал о главном занятии женщин в свободное время. Самый распространенный ответ — домашнее хозяйство, дети и дача (63%). Также большинство женщин (39%) в свободное время любят смотреть телевизор и слушать радио.

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