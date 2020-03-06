Махачкала, , 08:46 — REGNUM Житель Дагестана Муртазали Гасангусейнов — отец расстрелянных в 2016 году братьев-пастухов — обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В нем мужчина указал на бездействие следствия, которое уже 3,5 года не может расследовать убийство его сыновей.

Напомним, братья Наби (17 лет) и Гасангусейн (19 лет) Гасангусейновы были расстреляны 23 августа 2016 года недалеко от родного села Гоор-Хиндах в Шамильском района Дагестана. В течение года и трех месяцев они фигурировали в деле в качестве боевиков, якобы нейтрализованных в ходе контртеррористической операции. Оперативная сводка райотдела полиции гласила, что пастухи открыли стрельбу по силовикам и были уничтожены ответным огнем.

Однако в ноябре 2017 года следствие признало, что молодые люди не были боевиками. К тому моменту произошедшее вызвало в Дагестане широкий общественный резонанс. Многие жители республики встали на сторону переживших трагедию родителей и стали требовать объективного расследования. Уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство», которое ведется в отношении неустановленных лиц.

Родители пастухов, правозащитники и юристы, представляющие интересы семьи Гасангусеновых, уверены в причастности в убийству сотрудников правоохранительных органов. Они возлагают ответственность на сотрудников отдела МВД по Шамильскому району и подразделений ЦПЭ с дислокацией в селе Гергебиль. В октябре 2018 года дело было передано в центральный аппарат СК России.

«Нас — родителей — мучали, утверждая, что наши дети покушались на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Затем, под давлением общественности и неопровержимых улик, следствием было признано, что имела место грубая фальсификация и подтасовка фактов с подбросом оружия. В результате дело было переквалифицировано по ст. 105 УК РФ («Убийство»). <…> Так вот, с момента переквалификации дела прошло уже два года и три месяца, а в деле до сих пор нет даже подозреваемых!» — сказано в письме, текст которого имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Автор письма убежден, что следствие не заинтересовано в скорейшем расследовании дела, а потому бездействует. По его мнению, заинтересованные люди добиваются того, чтобы внимание общества к убийству братьев иссякло, чтобы затем в судебном порядке вынести удобное для них решение.

Кроме того, в тексте указано, что «несмотря на беспрецендентный резонанс общественности Дагестана, да и всей России, возмущенной этим вопиющим преступлением», ни предыдущий глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, ни нынешний руководитель республики Владимир Васильев так и не приняли у себя отца убитых братьев, много раз обращавшихся с просьбами о личной встрече.

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«Так кому же в России служит закон? Выходит, что только тем, кто во власти в погоне за наживой и барышом продали свою совесть и честь! Выходит, что закон используется, как это удобно им — тем, кто покрывают и сами творят беззаконие. И то, что в Дагестане безнаказанно по надуманным обвинениям лишают свободы, подкидывают наркотики, похищают и убивают людей, стало обыденной практикой! Сколько еще это будет продолжаться?! Мы больше не намерены это терпеть!» — подчеркнул Муртазали Гасангусейнов.

В конце письма отец убитых братьев сообщил, что намерен возобновить одиночные пикеты на центральной площади Махачкалы, а также организовать митинг.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года на пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент дагестанского телеканала Елена Еськина попросила главу государства обратить внимание на расследование убийства Гасангусейна и Наби Гасангусейновых. Российский лидер ответил, что «первый раз об этом слышит», и пообещал дать соответствующее поручение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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