Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Несколько человек сорвали прием граждан в алма-атинском отделении правящей партии Казахстана «Нру Отане» («Свет Отечества»), передает телеканал «Астана».

Случай произошел 5 марта в общественной приемной партии. Несколько человек проникли в офис и устроили переполох, мешая приему граждан. Первый заместитель алма-атинского филиала «Нур Отан» Станислав Канкуров сказал, что дебоширов никто не поддержал.

Отмечается, что зачинщиком стал активист Альнур Ильяшев. Ранее суд обязал его опровергнуть информацию о том, что «Нур Отан» якобы помешала ему создать свою партию. Суд также обязал его выплатить 1,5 млн тенге ($3942) морального ущерба.