Барнаул, 6 марта 2020, 08:34 — REGNUM Информацию о том, что в России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и отпусков, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» со ссылкой на источники в правительстве проинформировали, что в России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.
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