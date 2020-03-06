Барнаул, , 08:34 — REGNUM Информацию о том, что в России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и отпусков, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Павел Шумихин «В данном случае трудно что-то возразить против принятия такого законопроекта. Поэтому неудивительно, что нововведение поддержано всеми политическими силами. Прежде всего такая мера призвана увеличить социальную защищенность трудящихся. Если у работников государственных и муниципальных учреждений проблем с оплатой больничных и отпусков практически не бывает, то совсем по-другому обстоят дела в частном секторе экономики. Еще один позитивный момент заключается в том, что в цепи событий между наступлением события, требующего гарантированной законом оплаты, и фактом произведения этой оплаты будет исключено лишнее звено цепи в виде работодателя, который, по идее, не должен иметь к этому процессу никакого отношения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» со ссылкой на источники в правительстве проинформировали, что в России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.

Читайте также: Благо или зло? В сети обсуждают новую систему оплаты отпусков и больничных