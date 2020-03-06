Тбилиси, , 08:36 — REGNUM В Тбилиси с 6 по 8 марта открывается фестиваль феминистских фильмов «От Розы до Симоны». Об этом говорится на странице фестиваля в соцсети в Facebook.

«Фильмы феминистского кинофестиваля от «Розы до Симоны» 2020 года рассказывают нам о любовных историях между женщинами, в различных странах, эпохах и политических системах», — описывают организаторы идею фестиваля.

Сообщается, что мероприятие будут проводить в одном из баров грузинской столицы. Кроме просмотра фильмов запланированы их обсуждение и семинар на тему «Теоретизация (пост) советской сексуальности: странная архивная работа и кинопроизводство как инструменты исследования».

Фестиваль проводит ЛГБТ организация «Группа поддержки женских инициатив» (WISG).