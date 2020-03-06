Тхимпху, , 08:33 — REGNUM В Королевстве Бутан зафиксирован первый больной новым коронавирусом, заявил премьер-министр страны Лотай Церинг. Об этом 6 марта сообщает агентство Xinhua.

По его словам, коронавирус COVID-19 обнаружен у 76-летнего туриста из Соединённых Штатов. Он прибыл в страну из Индии 2 марта текущего года. По данным агентства, все учреждения в районах Бутана, которые посещал зараженный, закроют на три недели.

Напомним, 5 марта был выявлен первый случай заражения новым коронавирусом непосредственно на территории Ирландии. На данный момент он находится в больнице города Корк.

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