Москва, , 08:27 — REGNUM Поправки к Конституции РФ получили высокий уровень поддержки жителей России (85%-97%). Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Самыми важными российские граждане назвали такие поправки, как обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%).

Также очень значимым для жителей России является ежегодная индексация пенсии (94%), неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

В опросе 3 марта 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, отдать свой голос по поводу поправок в Конституцию граждане смогут по месту пребывания, а не только по месту регистрации.

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