Пхеньян, , 08:33 — REGNUM В КНДР вывели из карантина 221 иностранца, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Известно, что ранее власти Северной Кореи поместили в карантин 380 иностранцев из-за опасений распространения коронавируса нового типа по стране.

Тем не менее, информации о том, каких именно иностранцев вывели из карантина ЦТАК не предоставляет.

Известно, что это первый случай, когда северокорейские СМИ сообщают о числе иностранцев, выведенных из карантина. Ранее, 2 марта из месячного карантина были выведены иностранные дипломаты, работающие в Пхеньяне.

По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.

По оценкам экспертов, только в провинциях Пхённан-Намдо, Пхённан-Пукто и Канвондо на домашнем карантине находятся около семи тысяч человек.