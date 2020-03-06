Пекин, , 08:18 — REGNUM Количество жертв нового коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3042 человек. Об этом сообщает CGTN.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80 552 человек. При этом более чем 53,7 тыс. человек были выписаны из больниц.

Также сообщается, что за сутки на материковой части Китая было выявлено 143 новых случаев заражения, скончались 30 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в 79 странах.

Напомним, власти Китая отменили празднования по случаю этнического фестиваля в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса COVID-19. Фестиваль в этом году должен был проходить с 26 по 27 марта.

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