Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Общее количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Грузии достигло девяти человек. Об этом вечером 5 марта сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Глава центра рассказал, что выявлено пять новых инфицированных жителей Грузии. Они посещали Италию вместе с мужчиной, у которого эта болезнь была выявлена ранее.

Гамкрелидзе также отметил, что проверены на коронавирус 25 человек, контактировавших с заболевшими, ведётся проверка остальных.

Стоит отметить, что ранее в Грузии было выявлено четыре человека, зараженных новой инфекцией. Всего на вечер 5 марта в карантин помещено 162 человека, в медучреждениях под наблюдением врачей — 45 пациентов.

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