Париж, , 08:06 — REGNUM Во Франции зарегистрировано семь смертей от коронавируса, а число заразившихся увеличилось до 423 человек, передает BFM TV.

«Число инфицированных во Франции сейчас составляет 423 человека, или 138 новых случаев. Эта оценка показывает самый большой рост за день с начала кризиса. Семь человек скончались. Шесть мужчин и одна женщина», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Франции.

Известно, что из 423 человек, зараженных Covid-19, 23 человека в настоящее время госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Несмотря на новые случаи заражения коронавирусом и новые жертвы, генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон отметил, что Франция остается на втором этапе по распространению коронавируса, «с активной циркуляцией вируса на территории страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заболевание коронавирусом подтвердилось у депутата Национальной ассамблеи Франции, который находится в тяжелом состоянии.

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