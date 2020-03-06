Амстердам, , 07:28 — REGNUM 5 марта число заражённых коронавирусом в Нидерландах выросло с 38 до 82 человек. Об этом в ходе парламентских дебатов, посвящённых мероприятиям по борьбе с коронавирусом, сообщил министр общественного здоровья Бруно Брюинз.

Министр заявил, что речь идёт о «догоняющем росте», поскольку население более внимательно относится к симптомам коронавируса. Власти считают, что в настоящий момент не требуется дополнительных мер. Болезнь всё ещё находится на стадии «сдерживания». Это означает, что лица с начинающимися болями в горле, а также лица, возвращающиеся из регионов повышенного риска, помещаются в домашний карантин. Это позволяет муниципальным службам здравоохранения сосредоточить своё внимание на более серьёзных случаях.

Следующая фаза в борьбе с коронавирусом может наступить, если муниципальные службы здравоохранения перестанут справляться с количеством новых случаев и если увеличится число регионов повышенного риска. На этой стадии потребуются дополнительные меры, однако правительство отказывается уточнять, какими могут оказаться эти меры.

Между тем Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде сообщил, что 69 из 82 пациентов в Нидерландах заразились коронавирусом за рубежом или контактировали с ранее заражёнными пациентами. В остальных 13 случаях источник заражения пока не установлен. Двоих пациентов из установленных 5 марта новых случаев забрали в больницы, остальные находятся на домашнем карантине.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились сотрудники ряда больниц. В г. Эйндховен сотрудник госпиталя им. Св. Катерины, предположительно, заразился во время ухода за пациентом. В г. Хертогенбос в больнице им. Иеронима Босха вследствие контакта с пациентом заразился врач-ординатор.