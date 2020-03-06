Сеул, , 07:28 — REGNUM Финансовая помощь в размере $2,3 млн будет выделена южнокорейским производителям нетканого фильтрующего полотна, который используется в производстве медицинских масок, решением властей республики, заявил министр торговли, промышленности и энергетики Сон Юн Мо, сообщает издание The Korea Herald

По словам главы ведомства, правительство Южной Кореи должно обеспечить свободный доступ для своих граждан к требуемому количеству защитных масок.

Как сообщало ИА REGNUM, число заболевших COVID-19 в Южной Корее достигло 6 284 человек.

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