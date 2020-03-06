Красноярск, , 07:14 — REGNUM В Красноярске насчитывается почти 2000 водителей автобусов. Из них всего 40 — женщины. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, это 2% от общего числа.

Например, Любовь Никулина уже шесть лет управляет огромными автобусами марки «МАЗ».

»Мне нравится «МАЗ», но я хотела бы еще и «НЕФАЗ» попробовать», — рассказала женщина.

По словам Любови Никулиной, самое главное в её профессии — это внимательность водителей и безопасность на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Красноярскстата, в Красноярском крае на 1 января 2019 года проживали 1531,5 тысячи женщин.

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