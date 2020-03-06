Пермь, , 07:12 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году Роспотребнадзор рассмотрел 4,5 тысячи обращений потребителей на нарушение их прав. В суды поступило 243 иска, из них 99,5% удовлетворены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Суды вынесли решения о взыскании в пользу пострадавших потребителей 26 млн рублей, из которых 1,2 млн рублей является компенсацией морального вреда.

Большинство жалоб пермяков было связано с нарушением их прав в сфере оказания услуг — 63%, остальные 37% связаны с нарушениями в сфере розничной торговли. В ходе проверок по фактам выявленных нарушений возбуждались административные производства. Объем штрафов в отношении нарушителей составил более 7,2 млн рублей.