Тхимпху, , 07:03 — REGNUM Первым зараженным коронавирусом нового типа на территории Королевства Бутан оказался гражданин США, заявил бутанский премьер-министр Лотай Церинг, сообщает агентство «Синьхуа».

"Мы хотим проинформировать, что первый случай заболевания COVID-19 был подтвержден в 12:30 по местному времени 6 марта», — заявил он.

Заболевшим оказался 76-летний турист из Соединенных Штатов. На территорию Бутана он попал, приехав из Индии. Он прибыл в королевство в сопровождении 59-летнего компаньона. Также с ним в одном самолете летели десять человек, из них восемь — граждане Индии.

В настоящее время власти Бутана пытаются отследить всех, с кем контактировал мужчина, и проверить их на наличие инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Бутан призвал своих граждан отказаться от поездок в Японию из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.