Новосибирск, , 06:57 — REGNUM Обманутые дольщики долгостроев в Закаменском жилмассиве организовали митинг-концерт в центре Новосибирска. В сквере имени Крячкова, недалеко от здания правительства Новосибирской области, собралось около 30 человек.

Как пишет «Тайга.инфо», организаторы акции привезли небольшую колонку, «но звук, вероятно, доходил до окон администрации».

«Слёзы+смерть+пот+кровь = 11 лет боли — Закаменский-11», «225 семей без жилья», «Минстрой довел до края и отчаяния Закаменский-11», «Маткапитал заплатил — квартиру не получил», «Зачем законы принимать, если их не выполнять», — гласили плакаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство строительства Новосибирской области пообещало достроить проблемный многоквартирный жилой дом №12 стр. в микрорайоне «Закаменский» в Новосибирске.

По официальным данным, в текущем году на достройку проблемных объектов в регионе планируют направить из бюджета 279 млн.

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