Токио, , 06:55 — REGNUM Общее число зараженных коронавирусом нового типа на территории Японии достигло 1057 человек, передает телеканал NHK.

Сообщается, что среди заболевших 696 человек являются пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Большинство остальных случаев приходится на префектуру Хоккайдо — там болеют COVID-19 83 человека. Общее число погибших от инфекции — 12 человек, включая шестерых с Diamond Princess.

Также отмечается, что восемь сотрудников японского минздрава заразились коронавирусом. Кроме того, 60 пациентов в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии повысило уровень опасности в отношении поездок в южнокорейскую провинцию Кёнсан-Пукто и город Андон. Этим регионам присвоен третий уровень угрозы из четырех возможных.

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