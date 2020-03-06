Красноярск, , 06:54 — REGNUM В Красноярском крае на 1 января 2019 года проживали 1531,5 тысячи женщин. Как сообщили ИА REGNUM 6 марта в Красноярскстате, это 53,3% общей численности населения края.

Средний возраст женщин Красноярского края на указанную дату — 40,8 года. Столетний юбилей в 2018 году отметила 131 жительница Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в России и мире отмечается Международный женский день.

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