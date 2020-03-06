Токио, , 06:49 — REGNUM Решение отменить из-за опасности распространения COVID-19 траурную церемонию в годовщину землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, из-за которого погибли или пропали без вести свыше 20 тыс. человек, приняли власти Японии, в ходе заседания правительства страны.

Вместо этого, японское правительство собирается провести минуту молчания в резиденции премьер-министра страны Синдзо Абэ, который зачитает траурное обращение к гражданам государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта стало известно, что власти Японии намерены объявить в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом.

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