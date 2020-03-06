Бузулук, Оренбургская область, , 06:47 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области начала работать выставка «Война на всех одна», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

В Бузулукском краеведческом музее представлено более 60 экспонатов. Центральное место в его экспозиции занимает оренбургский пуховый платок — 13 изделий (от тяжелой шали до невесомой ажурной паутинки). Оренбургские пуховницы вносили свой огромный вклад в Великую Победу.

Кроме пуховых изделий на выставке демонстрируется более 20 фотографий. На них запечатлены кадры из фильмов 1940−45 годов, где вязаный платок накинут на головы и плечи Любови Орловой, Марины Ладыниной, Лидии Смирновой и других знаменитых советских актрис.

Также на выставочном проекте представлены вязаные трехпалые перчатки для снайперов, фрагмент платка дружбы «Дети Оренбуржья ко Дню Победы», костюмы 40-х годов ХХ века и экспонаты из фондов Бузулукского краеведческого музея.