Хабаровск, , 06:40 — REGNUM За всё время проведения военных парадов в Хабаровске, парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет самым масштабным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Всего в параде примет участие более 4 тысяч военнослужащих. Если позволит погода, то над площадью Ленина пролетят самолёты и вертолёты авиации Восточного военного округа. Также военные парады пройдут во Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Чите, в которых примут участие более 14 тысяч военнослужащих.

«Традиционно в параде Победы в Хабаровске, как в крупнейшем городе Дальнего Востока, участвует больше военнослужащих, чем в других населённых пунктах региона. В юбилейную 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в краевом центре запланировано увеличить парадную группировку более чем в 1,5 раза, до 4 тысяч человек разных родов войск Минобороны России, МЧС, полиции, курсантов военных училищ и юнармейцев», — рассказали в пресс-службе ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, к торжественному маршу на Красной площади готовятся донские казаки.