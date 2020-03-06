Лос-Анджелес, США, , 06:34 — REGNUM Тесты на коронавирус COVID-19 на круизный лайнер Grand Princess, причаливший к берегам американского штата Калифорния, доставили военнослужащие Береговой охраны Соединенных Штатов, заявил вице-президент США Майкл Пенс, 5 марта сообщает издание The New York Post.

По словам Пенса, американские власти внимательно следят за круизным судном у своих берегов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Grand Princess был заблокирован у берегов Калифорнии из-за подозрений заражения его пассажиров коронавирусом. От заболевания предположительно скончался один из пассажиров лайнера. Мужчине был 71 год.

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