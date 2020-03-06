Новосибирск, , 06:32 — REGNUM В Новосибирской области озвучен размер среднемесячной начисленной заработной платы работников бюджетной сферы за 2019 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным Новосибирскстата, с января по декабрь прошлого года оплата труда сотрудников бюджетных учреждений (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) была выше среднеобластного уровня на 2,6%.

«Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (41 594 рубля), здравоохранении (40 480 рублей). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании (25 822 рубля)», — уточнил региональный орган статистики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область оказалась на седьмом месте по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций среди регионов Сибири за 2019 год — 38 365 рублей.

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