Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь русскоязычных информаторов, используя образ капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова из телефильма «Место встречи изменить нельзя». Соответствующую рекламу американская спецслужба разместила в Facebook.

Роль Жеглова в фильме исполнил советский певец и актёр Владимир Высоцкий. ФБР взяло кадр из фильма, добавив к нему подпись: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

При нажатии на публикацию пользователи соцсети переходят на сайт отделения контрразведки ФБР, где их просят на русском и английском поделиться какой-нибудь важной для США информацией.

Читайте ранее в этом сюжете: ФБР завлекает шпионов рекламой на русском языке