Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Сумма в $59 млн в качестве гуманитарной помощи беженцам народности рохинджа в Мьянме и Бангладеш будет дополнительно выделена американскими властями, 5 марта сообщает пресс-служба госдепа в Twitter.

По данным госдепартамента, помощь будет оказана более чем 900 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно о решении властей Индонезии предоставить грант в размере 7,5 млрд рупий (около $535 тыс.) для возвращения беженцев рохинджа из Бангладеш в Мьянму.

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