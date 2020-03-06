Тюмень, , 06:04 — REGNUM В Тюмени 6 марта митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершит чин освящения свай для нового каменного храма в честь Всех святых в земле Русской просиявших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тобольской митрополии.

Вид будущего храма около Школьного пруда в Тюмени Пресс-служба Тобольской митрополии

Храм будет возведён силами прихожан при поддержке благотворителей на ул. Логунова, 17. Это возле Школьного пруда и жилого комплекса «Озерные Аркады». Сбор средств на строительство продолжается.

Отмечается, что площадь временной деревянной церкви, в которой сегодня совершаются православные богослужения, недостаточна для общины и строительство каменного храма является насущной необходимостью.