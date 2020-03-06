Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Недостаток тестов на коронавирус COVID-19 испытывают медслужбы США, 5 марта заявил американский вице-президент Майкл Пенс, сообщает издание The New York Post.

По словам Пенса, у США сейчас нет достаточного количества тестов для удовлетворения ожидаемого спроса. Свое заявление вице-президент сделал в ходе посещения инновационного центра компании 3M, выпускающей медицинские средства защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Майкл Пенс заявил, что США могут проверять на коронавирус за одну неделю до 1 млн человек

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