Москва, , 06:10 — REGNUM В пятницу, 6 марта, в Москве будет облачно, местами небольшой дождь. Температура воздуха +8… +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 7 марта в Москве будет облачно, небольшой дождь, +4… +6 °С.

Ветер южный, юго-западный 3−10 м/с. Местами порывы до 17 м/с. В связи с порывистым ветром в регионе действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °С днём и +2… +7 °С ночью.

В субботу, 7 марта, днём в столице ожидается +8… +10 °С. По области +6… +11 °С. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °С.