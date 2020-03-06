Виндхук, , 05:41 — REGNUM Намибии удалось снизить смертность от заболеваний малярией среди своих жителей на 92% за последние десять лет, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление намибийского минздрава.

Министерство утверждает, что благодаря принимаемым в стране мерам по борьбе с малярией, Намибия стала самой успешной на этом направлении среди других стран Африки. При этом представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что Намибия за последние годы стала меньше уделять внимания и выделять финансов на борьбу с заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе правительство Руанды начало распылять инсектициды в местах размножения комаров для борьбы с малярией. Отмечалось, что дроны заправлены 10 литрами инсектицида, которые убивает комаров еще на личиночной стадии.

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