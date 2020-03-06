Сидней, Австралия, , 05:11 — REGNUM Власти Австралии распорядились закрыть одну из школ страны из-за выявленного случая заражение коронавирусом нового типа у 16-летнего учащегося, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что 16-летний школьник, заболевший COVID-19, проживает в Сиднее. В связи с этим была закрыта одна из школ.

«Учащимся и педагогам порекомендовали остаться дома на карантине в до конца выходных», — говорится в заявлении властей штата Новый Южный Уэльс.

После выходных правительство штата пообещала выдать педагогам и администрации школы новые инструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени в Австралии выявлено 60 случаев заражения коронавирусом нового типа. От болезни в стране скончались два пожилых человека.

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