Ухань, Китай, , 04:58 — REGNUM Всего 36 медицинских работников Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) были награждены за военные подвиги, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Награда была вручена военным медикам за их выдающиеся достижения и героизм в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 в самом ее эпицентре центральной китайской провинции Хубэй и её столице городе Ухане.

Церемония награждения прошла в госпитале «Хошэньшань», который был специально построен для приема больных с новым коронавирусом в городе Ухане. В число получивших награды входят медицинские эксперты, медсестры и другие.