Курган, , 04:53 — REGNUM В Курганской области при правительстве региона появится рабочая комиссия по взаимодействию с казачеством, которая будет собираться не реже одного раза в месяц. Возглавит её заместитель губернатора Зауралья Владимир Архипов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков напомнил, что для казачества Зауралья в последнее время созданы в регионе исключительные условия. В семи приграничных с Казахстаном районах Зауралья казаки имеют приоритетное право на получение в собственность до 100 гектаров земли для ведения хозяйства, могут получить лес на корню или домокомплекты по льготной цене — в три раза ниже рыночной стоимости, а также открыть своё дело, взяв кредит размером 3−5 млн рублей под 3% годовых.

Там временем казаки в Курганской области привлекаются к наведению общественного порядка и охране государственной границы РФ. Кроме того, атаман Зауральского отдельского казачьего общества Александр Зайцев подтвердил готовность казаков активно сотрудничать с органами исполнительной власти по вопросам культуры, патриотического воспитания, создания этнографически-рекреационных объектов.

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