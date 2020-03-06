Сеул, , 04:53 — REGNUM Новых 518 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки. Таким образом общее число заболевших достигло 6 284 человек, сообщает агентство «Рёнхап».

Также число погибших от заболевания достигло 42 человек. Корейский центр по контролю и предотвращению заболеваний отмечает, что около 60% случаев заражения приходится на членов секты в городе Тэгу. При этом специалисты продолжают проверять на наличие COVID-19 и простых жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан принял решение приостановить въезд граждан Южной Кореи на свою территорию с 8 марта. Также страна закроет въезд для граждан Китая и Ирана.

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