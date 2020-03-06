Аннаполис, США, , 04:49 — REGNUM Три первых подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в американском штате Мэриленд, 5 марта сообщил губернатор региона Ларри Хоган в своем Twitter.

По данным главы штата, все зараженные недавно прибыли из-за границы, где и подхватили инфекцию. При этом, Хоган отметил, что состояние пациентов не вызывает опасений.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории США было выявлено 159 больных коронавирусом нового типа, 11 из них скончались.

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