Владивосток, , 04:58 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил женщин края с наступающим Международным женским днём и вручил государственные награды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Рязани подсчитали стоимость «дежурного» и необычного наборов на 8 Марта

Праздничное мероприятие в честь Международного женского дня состоялось на Приморской сцене Мариинского театра в четверг, 5 марта. Олег Кожемяко пожелал женщинам счастья, здоровья, благополучия и прекрасного весеннего настроения.

«Именно женщины своим сердечным отношением и любовью создают гармонию. В семье, воспитывая детей, заботясь об их здоровье, сопровождая на протяжении всей жизни. Профессии учителя и врача ассоциируются именно с женским образом, но нет ни одной профессии, где не трудились бы женщины», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость «дежурного» подарка на 8 марта посчитали в Рязани. По версии исследователей, пять роз и коробка конфет обойдётся в 750 рублей.