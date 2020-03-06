Чжэнчжоу, Китай, , 04:41 — REGNUM Провинция Хэнань в центральной части Китая запускает специальные скоростные поезда для перевозки 12 тыс. рабочих мигрантов обратно к месту работу, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Как отметили в компании China Railway Zhengzhou Group Co., Ltd., в общей сложности 25 специальных скоростных поездов было организовано в районе Дельты Янцзы. Компания также запустит еще как минимум один скоростной поезд для рабочих мигрантов в течение ближайших трех дней, дабы помочь как можно скорее возобновить работу предприятий в регионе.

Отметим, что для дезинфекции и вентиляции поездов применяются современные технологии и продвинутые меры. Ведется наблюдение за температурой тела пассажиров, а также подача еды надлежащим образом.