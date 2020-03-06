Владивосток, , 04:29 — REGNUM Жители Хасанского района Приморья отмечают появление японских журавлей, которых насчитали до 30 особей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного морского заповедника.

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Данный вид птиц отнесён к редким и исчезающим видам, так как всего в мире их насчитывается около двухсот особей. Птицы появились в окрестностях реки Туманган, долина которой является местом отдыха и восстановления сил для многих перелётных птиц. Орнитологи заповедника считают, что в этом году японские журавли прилетели значительно раньше обычного срока.

«Массовая миграция начинается со второй половины марта. Журавли кочуют к местам гнездования. Часть из них держат путь на озеро Ханка, часть в Амурскую область и северо восточный Китай», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, биосферный кластер для сохранения редких и исчезающих видов животных будет создан на Алтае.