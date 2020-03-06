Рига, , 04:24 — REGNUM Сотрудники Латвийской Национальной библиотеки (ЛНБ) начинают турне по регионам Латвии с целью рассказать о возможностях и ресурсах главной библиотеки Латвии, пишет портал LSM.

Первым пунктом 11 марта в этой программе на карте Латвии обозначена Кандава. Планируется, что в мероприятии примут участие школьники и учителя средней школы Кандавы имени Карла Миленбаха. Сотрудники ЛНБ расскажут и проведут мастер классы, как возможно в учебном процессе использовать цифровые ресурсы Национальной библиотеки, ознакомят с Национальной энциклопедией и содержанием Латышского культурного канона. Позже аналогичные мероприятия пройдут в других регионах республики.