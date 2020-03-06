Москва, , 04:19 — REGNUM Запрет на вход в метро голым и босым людям введён по морально-этическим соображениям, сообщили 6 марта в пресс-службе Минтранса России.

«Такое требование основано на морально-этических нормах поведения в общественных местах», — объяснили в ведомстве.

Нормы поведения в общественных местах впервые утверждены в России примерно год назад. В числе прочего они содержат типовые положения, которые использовались региональными метрополитенами ранее. Таким образом, существовавшее правило о запрете на вход в метро без одежды и обуви было закреплено на федеральном уровне.

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