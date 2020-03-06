Южно-Сахалинск, , 04:21 — REGNUM В Анивском заливе, у реки Цунай на Сахалине в преддверии раньше обычных сроков была замечена стая лебедей.

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Перелётных птиц снял на видео недалеко от Корсакова местный орнитолог. Лебеди спокойно плавали совсем близко к берегу.

По словам специалистов, птицы летят с Хоккайдо и севера Хонсю на север Хабаровского края, в район Магадана и юга Чукотки. На Сахалине они останавливаются для отдыха и питания.

«Лебедям надо накопить жир, чтобы, прилетев на север в тайгу, лесотундру, мало питаться, но при этом сформировать кладку», — пишет astv.ru.

Как правило, лебеди прилетают на Сахалин в середине или конце марта, но в этом году «график полётов» сдвинулся почти на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае впервые в феврале заметили обыкновенную зеленушку, которая ранее считалась «чрезвычайно редким залётным видом».