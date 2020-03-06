Пекин, , 04:00 — REGNUM Уменьшение числа выявленных случаев африканской чумы свиней выявлено в Китае в начале 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Первый подтвержденный в 2020 году случай африканской чумы свиней был зарегистрировано в лесном районе Шэньнунцзя провинции Хубэй, где были найдены семь мертвых диких кабанов, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР. Всего 12 вспышек африканской чумы свиней было выявлено в 2020 году против 63 случаев за аналогичный период годом ранее.

Напомним, что первый случай африканской чумы свиней был выявлен в Китае в августе 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны. Позднее вирус распространился на десятки провинций и регионов страны.