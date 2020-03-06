Гуанчжоу, Китай, , 03:53 — REGNUM Власти китайской провинции Гуандун на юге страны бесплатно раздали 9200 планшетов бедным учениках для онлайн-обучения на фоне эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Образовательный фон провинции Гуандун обеспечил нуждающихся учеников старших, средних и младших классов общеобразовательных школ в бедных деревнях. Таким образом власти региона намерены обеспечить образовательный процесс учащихся даже несмотря на эпидемию коронавируса.

Начальные, средние и старшие школы региона переведены на дистанционное обучение со 2 марта текущего года. Местный департамент образования выпустил специальный документ о дистанционном обучении, которые требует от властей уделить особое внимание детям из бедных семей, у которых нет доступа в интернет.