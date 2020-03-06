Таллин, , 03:53 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в эстонской столице Таллине, 5 марта сообщает департамент здравоохранения города на своей сайте.

По данным властей, заболевшие 29 февраля прибыли из итальянского города Бергамо. Общее число пациентов с данным диагнозом на территории Эстонии составляет пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 марта в Италии зарегистрировано 3858 случаев заражения COVID-19, из которых 138 — летальные.

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