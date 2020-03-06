Женева, Швейцария, , 03:42 — REGNUM В настоящее время случаи с заражением коронавирусом нового типа зафиксированы в 79 странах мира, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, из 95 270 случаев по всему миру большая часть приходится на Китай. Там выявлено 80 565 зараженных. На втором месте по числу заболевших COVID-19 — Южная Корея с 5766 случаями. Следом идут Италия (3089 случаев) и Иран (2922 случая). Общее число умерших в результате болезни составило 3280 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта ВОЗ заявила, что при должных мерах реагирования на вспышки заболевания коронавирусом эпидемию можно взять под контроль. По данным организации, существует ряд стран, показавших эффективность мер по сдерживанию COVID-19.

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