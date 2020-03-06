Пекин, , 03:42 — REGNUM Китай никогда не вводил никаких ограничений на экспорт лицевых масок и подобного рода материалов, сообщили 5 марта в министерстве коммерции КНР.

Будучи крупным производителем лицевых масок, Китай годами поставлял защитные средства на мировые рынки. Свыше 70% ежегодного производства лицевых масок в стране идет на экспорт, заявил директор Департамента международной торговли при министерстве коммерции КНР Ли Синцянь.

В министерстве также подчеркнули, что Китай не вводил и не собирается вводить запрета на экспорт лицевых масок и каких-либо подобных сопутствующих товаров для профилактики инфекций, даже несмотря на эпидемию нового коронавируса в стане.